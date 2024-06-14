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Началось совместное заседание палат парламента Казахстана (трансляция)

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Совместное заседание палат парламента РК
Совместное заседание палат парламента РК. Иллюстративное фото: parlam.kz

В Астане в пятницу, 14 июня, проходит совместное заседание палат парламента Казахстана. На повестке дня - проект закона о судебной системе, передает NUR.KZ.

В среду, 12 июня, председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента.

На повестке дня - проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.

Предыдущее совместное заседание прошло 19 января. На нем было рассмотрено предложение президента Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК для участия в миссиях ООН. Парламент добрил предложение главы государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2117292-nachalos-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-kazahstana-translyaciya/

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