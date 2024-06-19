Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня созвал совместное заседание палат парламента РК на пятницу, 21 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис парламента.

Сообщается, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10:00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

При этом напомним, что предыдущее совместное заседание прошло 14 июня.

Депутатами рассматривался проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.