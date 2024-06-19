Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента
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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня созвал совместное заседание палат парламента РК на пятницу, 21 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис парламента.
Сообщается, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10:00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.
При этом напомним, что предыдущее совместное заседание прошло 14 июня.
Депутатами рассматривался проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".
Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2120286-koshanov-vnov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/