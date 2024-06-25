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Какие ТЭЦ Казахстана находятся в зоне риска, рассказали в Минэнерго

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ТЭЦ в Риддере в ВКО
Риддер ТЭЦ. Фото: tets.kz

На заседании правительства глава Минэнерго назвал ТЭЦ, находящиеся в зоне риска - они могут не успеть сделать ремонт к началу отопительного сезона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным министра энергетики Алмасадама Саткалиева, в "зону риска" входят следующие энергопредприятия страны:

  • Риддер ТЭЦ

Необходимо ускорить начало ремонта котла № 5, к ремонту которого еще не приступили. Важно завершить в намеченные сроки замену циркуляционного водовода, ремонт турбины № 4 и очистку золоотвала.

  • Экибастузская ТЭЦ

Сроки начала ремонтных работ перенесены с мая на третью декаду июня. Необходимо обеспечить завершение запланированных ремонтных работ 4 водогрейных котлов до сентября.

  • ТЭЦ-2 Темиртау

Срок начала ремонта котла №1 на ТЭЦ-2 АО "Qarmet" перенесен на 2 месяца - с июня на август. Объемы работ планируется сократить. По строительству нового котла №7 необходимо ускорение работ.

  • На Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла №5 до сентября, для обеспечения должного резерва (в сентябре в ремонте котлы № 5 и 7).

Из-за переносов части ремонтов с 2023 на 2024 год на электростанциях ТОО "МАЭК" необходимо ускорить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования.

  • На Кентауской ТЭЦ не начат ремонт котла № 5, а по реконструкции котлов № 8, 11 имеется отставание (от 3 до 24 суток). Реконструкция котлов № 7 и 12 только начата.
  • На Степногорской ТЭЦ отмечены переносы сроков ремонтов на более поздний срок.

Сегодня премьер Казахстана заявил, что ранее поручал не продлевать сроки ремонта теплоисточников в Казахстане. Но одна из компаний его поручение нарушила.

Олжас Бектенов считает, что появляются риски подготовки объектов теплоснабжения, поскольку уже завершается июнь. Ремонт теплоисточников откладывают в Экибастузе, Темиртау, Таразе и Жезказгане. Поручено на местах ускорить работы по ремонту теплоисточников.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

В минувший отопительный сезон в ряде городов Казахстана наблюдались проблемы с отоплением.

Так, 8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за повреждения был затоплен насосный цех водогрейных котлов.

19 декабря стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины. Аким города пообещал, что все ремонтные работы будут завершены к сегодняшнему утру.

Позже Минэнерго опубликовало заявление по фактам нарушений на ТЭЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2123463-kakie-tec-kazahstana-nahodyatsya-v-zone-riska-rasskazali-v-minenergo/

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