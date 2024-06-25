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"Меняли график 18 раз": Бектенов заявил, что в Экибастузе, Темиртау, Таразе и Жезказгане нарушили его поручение

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Экибастузская ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ. Фото: gres1.kz

На заседании кабмина премьер Казахстана заявил, что ранее поручал не продлевать сроки ремонта теплоисточников в Казахстане. Но одна из компаний его поручение нарушила, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что появляются риски подготовки объектов теплоснабжения, поскольку уже завершается июнь. Ремонт теплоисточников откладывают в Экибастузе, Темиртау, Таразе и Жезказгане.

"Таких примеров я могу привести еще немало, причем практически во всех регионах. В начале мая этого года на заседании правительства мной давалось поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов.

Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОК, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики", - заявил премьер страны.

Данные факты, по мнению Бектенова, говорят о недостаточном контроле.

"Поэтому по моему поручению осуществляется выезд Романа Васильевича Скляра (прим.агентства - первый заместитель премьер-министра) на наиболее проблемные объекты. Он посетил Карагандинскую область.

Роман Васильевич, принимайте на местах необходимые оперативные решения и самые жесткие меры. Особое внимание обращайте на качество ремонтных работ", - заявил Олжас Бектенов.

Ранее стало известно, что более 800 млн тенге выделило правительство из резерва на ремонт котельных в одном городе Казахстана.

В мае также сообщалось, что на Риддерской ТЭЦ приступили к ремонтным работам.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

В минувший отопительный сезон в ряде городов Казахстана наблюдались проблемы с отоплением.

Так, 8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за повреждения были затоплены насосные цеха водогрейных котлов.

19 декабря стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины. Аким города пообещал, что все ремонтные работы будут завершены к сегодняшнему утру.

Позже Минэнерго опубликовало заявление по фактам нарушений на ТЭЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2123454-grafiki-remonta-menyali-18-raz-bektenov-zayavil-chto-v-ekibastuze-temirtau-taraze-i-zhezkazgane-narushili-ego-poruchenie/

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