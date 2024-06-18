Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обсуждаем вопросы связи – у самих связи нет": премьер-министр не мог заслушать акима из-за плохого интернета

Опубликовано:

Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Во время обсуждения вопроса по улучшению качества связи в Казахстане, премьер-министр Олжас Бектенов ждал, когда у акима Актюбинской области наладится интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании кабмина выступили представители операторов Казахстана и глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. После премьер-министр Олжал Бектенов передал слово для докладов из регионов – выступать должен был аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Глава региона был подключен к заседанию онлайн. На экране отразилось видео с ним, аким начал выступление, однако, звука не было.

"Где Актюбинская область? Асхат Берлешұлы? Вы слышите? Обсуждаем вопросы качества связи, у самих связи нет", – заявил премьер.

Через какое-то время интернет заработал как нужно, и аким смог начать выступать со звуком.

"Говорите", – снова обратился к нему Бектенов.

"Уважаемый Олжас Абаевич, уважаемые коллеги, прошу прощения", – ответил аким и начал свой доклад.

Сегодня глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", – сообщил он.

Также Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета.

"Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, страна занимает 66 место в мире со средней скоростью 43,6 Мбит/с. Это выше, чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан", – сказано в сообщении.

На том же брифинге Мадиев объяснил, почему Казахстан передумал переходить с кода +7 на +9. Также сообщалось, что глава Минцифры передал Павлу Дурову приглашение в Казахстан и приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Также сегодня премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2119443-obsuzhdaem-voprosy-svyazi-u-samih-svyazi-net-premer-ministr-ne-mog-zaslushat-akima-iz-za-plohogo-interneta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.