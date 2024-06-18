"Обсуждаем вопросы связи – у самих связи нет": премьер-министр не мог заслушать акима из-за плохого интернета

Во время обсуждения вопроса по улучшению качества связи в Казахстане, премьер-министр Олжас Бектенов ждал, когда у акима Актюбинской области наладится интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании кабмина выступили представители операторов Казахстана и глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. После премьер-министр Олжал Бектенов передал слово для докладов из регионов – выступать должен был аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Глава региона был подключен к заседанию онлайн. На экране отразилось видео с ним, аким начал выступление, однако, звука не было.

"Где Актюбинская область? Асхат Берлешұлы? Вы слышите? Обсуждаем вопросы качества связи, у самих связи нет", – заявил премьер.

Через какое-то время интернет заработал как нужно, и аким смог начать выступать со звуком.

"Говорите", – снова обратился к нему Бектенов.

"Уважаемый Олжас Абаевич, уважаемые коллеги, прошу прощения", – ответил аким и начал свой доклад.

Сегодня глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", – сообщил он.

Также Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета.

"Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, страна занимает 66 место в мире со средней скоростью 43,6 Мбит/с. Это выше, чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан", – сказано в сообщении.

На том же брифинге Мадиев объяснил, почему Казахстан передумал переходить с кода +7 на +9. Также сообщалось, что глава Минцифры передал Павлу Дурову приглашение в Казахстан и приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Также сегодня премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране.