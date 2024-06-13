"Я не предлагал ее кушать": Жумангарин признался, что фраза о халяльности саранчи была вбросом для веселья

В кулуарах сената зампремьер-министра Серика Жумангарина спросили о его недавнем заявлении о халяльности саранчи – эта фраза вчера стала поводом для критики депутата в мажилисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин признался журналистам, что фраза про саранчу – была вбросом. Точнее, "выбросом".

"У нас такая достаточно напряженная общественно-политическая жизнь - иногда, давно же с вами общаюсь (речь о журналистах – прим.авт.), подобного рода выбросы делаю, чтобы вы немного повеселились. Но я нигде не говорил, что эту саранчу предлагаю кому-то кушать.

В контексте разговора я сказал, что это халяльный продукт. Насколько я знаю, определенные СМИ сделали фактчекинг, и это на самом деле так. На этом, наверное, надо остановиться, а какими-то инсинуациями я не занимался. Я ответственный государственный чиновник и, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу, у нас, Слава богу, продбезопасность обеспечена", - ответил Жумангарин.

На вопрос, решил ли замминистра "повеселиться", публично заявив о халяльности саранчи, Жумангарин ответил: "Нет, не решил".

"Я не решил, но поскольку эта ситуация у нас повторяется из года в год, и соответствующее поручение уже давно получил Национальный аграрный научно-образовательный центр, он сейчас занимается анализом мирового опыта, каким образом с этими насекомыми работают другие страны, как их выращивают, ловят и так далее - раз исторически сложилось так, что наша территория благоприятна для их размножения, давайте попытаемся понять, какую выгоду мы можем из этого получить как страна.

Думаю, это логичный государственный подход. Думаю, появятся, возможно, инвесторы, которые позволят не тратить госсредства на это, а будут тратит собственные средства. Но это долгий процесс", - добавил Жумангарин.

Напомним, вчера депутат Ерлан Саиров призвал чиновников перестать философствовать и "заняться делом" - он публично обратился к Серику Жумангарину касательно его заявления о халяльности саранчи.

Жумангарин заявил о халяльности саранчи 5 июня, комментируя вопрос о нашествии этого насекомого в Туркестанской области.

Отметим, что масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Сообщалось, что на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Наибольшее распространение стадных саранчовых ожидалось в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

В апреле текущего года мы сообщали, что на борьбу с саранчой в Казахстане выделят почти 4 млрд тенге.

В мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны. Вскоре массовое нашествие итальянской саранчи зафиксировали в Актюбинской области.

Согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи - азиатская, мароккская и итальянская саранча.