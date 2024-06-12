"Займитесь делом, господа": депутат призвал прекратить рассуждения о "халяльности" саранчи

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров заявил, что некоторые члены правительства не решают стратегические задачи и обратился к Серику Жумангарину, передает корреспондент NUR.KZ.

"Создается такое ощущение, что некоторые руководители и отдельные члены правительства не занимаются решением стратегических задач, поставленных президентом, а становятся специалистами по интерпретации высказываний депутатов.

(…) Члены правительства без подтверждения комментируют, что, якобы, депутаты не читают законы. Также, несмотря на реальные факты, приведенные депутатами, апеллируют тем, что у нас идеальные трассы республиканского значения и очень хорошие дороги районного уровня.

И последнее: на недавнем отчете правительства по итогам 2023 года наш коллега, вице-премьер Жумангарин, сказал о неподтвержденности замечаний касательно вопросов деятельности фонда "Байтерек", - заявил депутат Саиров.

Касательно "Байтерека" - он еще раз привел примеры о слабой работе в сфере квазигосударственного сектора, а затем - обратился лично к Жумангарину.

"Члены правительства не должны заниматься философствованиями, а заняться решением конкретных проблем. Уважаемый Серик Макашевич! Хотелось бы вам напомнить, что в стране существуют более приземленные и насущные проблемы в виде нашествия саранчи во многих регионах страны.

Несвоевременная обработка очагов размножения саранчи приведет к многомиллионным убыткам простых фермеров, для которых саранча не "халяльная" еда, а настоящий вредитель. Так что прошу принять меры по спасению сельхозугодий и посевов нашего народа. Займитесь делом, господа", - заявил Саиров.

Напомним, что недавно, комментируя ситуацию с нашествием саранчи в одной из областей Казахстана, зампремьера Серик Жумангарин отметил, что саранча является халяльной едой.

Так, Жумангарин назвал саранчу ровесницей мамонтов и динозавров, добавив, что эти насекомые "всегда были с нами", а в некоторых странах их даже готовят.

"Понятно, что мы с ней боролись всегда и будем бороться. Кто-то ее каким-то образом использует: говорят, какие-то страны научились их добывать и готовить из них великолепную белковую пищу", - заявил зампремьера.

Фактчекеры решили проверить, действительно ли саранча считается халяльным продуктом. В Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что согласно шариату, саранча действительно считается халяльной. По одному из хадисов пророка Мухаммеда дозволено употреблять "два вида мертвечины" - это рыба и саранча.

9 июня Жумангарин заявил, что в Казахстане ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году.

"Все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения. Поручаю Комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна. В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю", - сказал Серик Жумангарин.