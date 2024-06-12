Сколько потратит правительство на ремонт теплосетей в Экибастузе, Павлодаре и Аксу

В правительстве рассказали о планах по строительству и реконструкции теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу – на это выделено 9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что во исполнение поручений главы государства по комплексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 9 млрд тенге из резерва правительства на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу.

"Так, будет осуществлено строительство тепломагистрали ТМ-13 протяженностью 2,5 км в Павлодаре (3,6 млрд тенге). Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением многоквартирные жилые дома в районе улиц Павлова – Шевченко – Катаева, где проживает 41,5 тыс. человек.

В Экибастузе будет проведена реконструкция участков тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3 общей протяженностью почти 4 км (3,6 млрд тенге). Благодаря данной работе планируется подключить новые жилые дома, социальные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Это охватит свыше 2 тыс. человек.

Оставшиеся 1,8 млрд тенге направят на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в Аксу протяженностью 4,3 км, расположенных в микрорайонах №3,5 и 8. За последние 2 года на данных участках произошло свыше 40 порывов. Реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 1,5 тыс. местных жителей", – рассказали о планах представители кабмина.

При этом, по данным акимата Павлодарской области на сегодняшний день протяженность сетей теплоснабжения:

в Павлодаре составляет 828,1 километров (средний износ – 82,8%);

в Экибастузе – 422,5 километра (средний износ – 90,7%);

в Аксу – 99,1 километров (средний износ – 59%).

По результатам технического обследования для неотложных работ были определены 4 участка с наиболее высоким уровнем износа.

Напомним, 15 мая в Экибастузе был объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

Как заверяли в акимате, это дает возможность выделения средств и начала ремонтных работ. Дело в том, что на магистральном канализационном самотечном коллекторе города, в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью, произошло заиливание трубопровода.

А немногим позже во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.

При этом в Павлодаре в октябре прошлого года спустя всего несколько дней после начала отопительного сезона жители уже сообщили об аварии на квартальной тепловой сети – тогда посреди улицы образовался фонтан.

На прошлой неделе стало известно, что в Павлодаре коммунальщики взялись за реконструкцию изношенного водопровода. Протяженность подлежащего ремонту участка – 1000 метров.