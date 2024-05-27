"Вот вам и опрессовка": горячая вода затопила дворы и аптеку в Экибастузе

Во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов, передает NUR.KZ.

Жители Экибастуза в соцсетях делятся кадрами "фонтана" с горячей водой, который забил из тепловых сетей во время проведения гидравлических испытаний.

На видео группы Ekibаstuz_live в Instagram видно, как фонтан из трубы топит двор и аптеку.

"Вот тебе и опрессовка", - говорит за кадром автор видео.

На другом видео, которое опубликовал пользователь fominov_blog, видны уже последствия прорвыва. Горячая вода затопила тротуары и дворы многоэтажного дома и объектов бизнеса.

Сситуацию прокомментировал заместитель акима Экибастуза Ержан Салханов.

"27 мая в городе Экибастуз проводились гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей на прочность и плотность. После проведения гидравлических испытаний, в ходе запуска системы, выявлено повреждение внеплощадочной тепловой сети. На данный момент повреждение локализовано и ведутся работы по устранению", - сообщил Салханов.

Также на своей странице в Instagram он опубликовал видеокомментарий руководства теплокомпании.

15 мая в Экибастузе был объявлен режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Как заверили в акимате, это дает возможность выделения средств и начала ремонтных работ. Дело в том, что на магистральном канализационном самотечном коллекторе города, в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью, произошло заиливание трубопровода.

Ранее мы писали, что лето 2023 года жители Павлодара и Экибастуза провели без горячей воды, но были вынуждены платить за нее. Перерасчет платежей сделали только весной текущего года. Как отметили в прокуратуре, субъекты естественных монополий за задержку были привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что аким Экибастуза провел объезд города по обращениям местных жителей. Жители задали большое количество вопросов. Обсуждалось асфальтирование дворов, уличное освещение и другие вопросы.