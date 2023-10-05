"Первый фонтан": трубу теплопровода прорвало посреди улицы в Павлодаре

В Павлодаре произошла авария на квартальной тепловой сети, посреди улицы образовался фонтан. На участке временно остановили подачу воды, передает NUR.KZ со ссылкой на “Павлодарэнерго”.

Видео с места порыва трубы в Павлодаре появилось в Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар". Автор ролика заснял мощную струю воды, бьющую из-под земли.

"Копец, первый фонтан в Павлодаре", – прокомментировал человек за кадром.

В комментариях к публикации представители AO "Павлодарэнерго" сообщили, что в результате запуска подкачивающей насосной станции №4, расположенной по улице Муткенова, образовалось повреждение на квартальной тепловой сети диаметром 400 мм.

"В настоящее время подача воды прекращена, ремонтные бригады на месте повреждения. Характер и точное место локализации повреждения выясняются", – сообщили специалисты.

При этом, как пишет Pavlodarnews.kz, максимальная температура воды достигала 65 градусов.

Напомним, 2 октября в Минэнерго сообщали, что отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

3 октября, исходя из информации ведомства, тепло должны были подать в дома в Алматинской области.

В Минэнерго также называли сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:

область Ұлытау – 10 октября;

Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу – 15 октября;

Шымкент – 20 октября;

Туркестанская область – 25 октября.

Сегодня же отопительный сезон стартует в Астане.