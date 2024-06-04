Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разрушенный водопровод реконструируют в Павлодаре

Опубликовано:

Ремонт водопровода в Павлодаре
Ремонт водопровода. Фото: irbistv.kz

В Павлодаре коммунальщики взялись за реконструкцию изношенного водопровода. Протяженность подлежащего ремонту участка - 1000 метров. Завершить работы должны в течение 4 месяцев, передает "Ирбис TV".

Чтобы предстоящий отопительный сезон начался без проблем, в Павлодаре стартовала реконструкция изношенного водопровода. Ремонтные работы ведут на улице Сатпаева.

"Идет реконструкция водопровода хозяйственной питьевой воды диаметром 500 миллиметров на улице Сатпаева от улицы Каирбаева до улицы Исиналиева. В данное время в разрезе от улицы Каирбаева до улицы Кривенко производятся работы. После этого будет обратная засыпка, уплотнение грунта, и дальше будут продолжаться работы согласно регламенту", - рассказал заведующий сектором отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства Павлодара Арслан Айдарханов.

Чиновники назвали срок завершения реконструкции - 29 сентября. Кстати, пока в связи с ремонтом дороги в городе перекрывать не намерены, но если придется, коммунальщики сообщат об этом дополнительно.

Ранее стало известно, что в южной столице проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начнут отключать горячую воду в некоторых домах в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах города.

Также в Алматы начали реконструировать трубопровод, которому более 40 лет. В связи с этим движение для транспорта по одной из городских улиц закрыли на два месяца с 28 мая. На период проведения работ подача горячего водоснабжения для жителей будет сохранена по временной схеме.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112162-razrushennyy-vodoprovod-rekonstruiruyut-v-pavlodare/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.