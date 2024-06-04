Разрушенный водопровод реконструируют в Павлодаре

В Павлодаре коммунальщики взялись за реконструкцию изношенного водопровода. Протяженность подлежащего ремонту участка - 1000 метров. Завершить работы должны в течение 4 месяцев, передает "Ирбис TV".

Чтобы предстоящий отопительный сезон начался без проблем, в Павлодаре стартовала реконструкция изношенного водопровода. Ремонтные работы ведут на улице Сатпаева.

"Идет реконструкция водопровода хозяйственной питьевой воды диаметром 500 миллиметров на улице Сатпаева от улицы Каирбаева до улицы Исиналиева. В данное время в разрезе от улицы Каирбаева до улицы Кривенко производятся работы. После этого будет обратная засыпка, уплотнение грунта, и дальше будут продолжаться работы согласно регламенту", - рассказал заведующий сектором отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства Павлодара Арслан Айдарханов.

Чиновники назвали срок завершения реконструкции - 29 сентября. Кстати, пока в связи с ремонтом дороги в городе перекрывать не намерены, но если придется, коммунальщики сообщат об этом дополнительно.

Ранее стало известно, что в южной столице проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начнут отключать горячую воду в некоторых домах в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах города.

Также в Алматы начали реконструировать трубопровод, которому более 40 лет. В связи с этим движение для транспорта по одной из городских улиц закрыли на два месяца с 28 мая. На период проведения работ подача горячего водоснабжения для жителей будет сохранена по временной схеме.