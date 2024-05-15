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В Экибастузе ввели режим ЧС техногенного характера

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Экибастуз
Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/abeysekin

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба был объявлен в Экибастузе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как пояснили в ведомстве, на магистральном канализационном самотечном коллекторе города по улице 50 лет Экибастуза в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода.

Вследствие этого значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины, из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникают аварийные ситуации.

Отмечается, что с июля 2023 года зафиксировано четыре факта обрушения грунта верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади места обрушения.

"В связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в городе Экибастуз объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Это дает возможность выделения средств, и начала ремонтных работ", - заявили в акимате.

В ведомстве также добавили, что ГКП "Горводоканал" разработан проект по реконструкции канализационного коллектора бестраншейным способом. Сумма проекта составляет 5,2 млрд тенге.

Отметим, в феврале этого года режим ЧС объявляли в Экибастузе из-за происшествия в Майкаине.

До этого 21 февраля в Майкаине случилось ЧП - там было выявлено повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. Через несколько дней режим ЧС объявили в Майкаине после этого происшествия.

Уже 1 марта В акимате Павлодарской области сообщили о завершении работ на трубопроводе, из-за повреждения которого в городе был объявлен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2101226-v-ekibastuze-vveli-rezhim-chs-tehnogennogo-haraktera/

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