Специальные кнопки для туристов появятся в Казахстане

Глава Минтуризма и спорта Ермек Маржикпаев на заседании кабмина сегодня рассказал о планах внедрить новую систему для обеспечения безопасности туристов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев сообщил, что в 2023 году 9,2 млн иностранных граждан посетили страну, что в 2 раза больше показателя 2022 года.

"Министерством прорабатывается вопрос по внедрению системы безопасности "SOS-кнопка для туриста", которая будет работать в зонах без покрытия интернетом. Это является отечественной разработкой", - резюмировал он.

Позже на брифинге он сообщил, что эти кнопки будут работать посредством спутниковой связи.

При этом министр отметил, что этот вопрос давно назревал.

"Вы видите, сколько несчастных случаев происходит не только в горной местности: в курортах, отдаленных лесных массивах. В прошлом году только сколько туристов потеряли. Эта кнопка будет работать там, где нет интернета. Наш отечественный разработчик - их несколько. Там бюджетных средств не будет. Прежде всего наши визит-центры в нацпарках будут отрабатывать по данному проекту", - сказал Маржикпаев.

Он сообщил, что до конца года планируется реализовать данный проект.

"По предварительным подсчетам, около 5 тысяч кнопок таких будет. Это будет, примерно, как часы, то есть отдельный гаджет. Турист может нажать на нее при возникновении проблемы - и через спутник будет подавать сигнал, что произошла какая-нибудь чрезвычайная ситуация на каком-то участке", - пояснил министр.

Отметим, что в горах Алматы туристы часто теряют дорогу. Например, в марте двое 19-летних парней заблудились на территории большого Алматинского ущелья - им пришлось обратиться к спасателям. Парней в итоге удалось найти.

Вчера в горах спасли трех девушек, также потерявших дорогу. До этого спасателям пришлось искать там всю ночь трех туристов.

В мае прошлого года в горах погиб гражданин Австралии.

А в 2020 году произошел еще один трагический случай - 35-летний Ерман Байменов ушел в горы 12 декабря ранним утром, мужчина отправился в опасный путь один. На обратном пути он заблудился и вызвал спасателей. Спустя два дня его нашли в тяжелом состоянии, вскоре после этого Ерман скончался.