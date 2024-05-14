Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"До прихода на госслужбу занимались этим": глава Минтуризма высказался о бизнесе супруги

Опубликовано:

Ермек Маржикпаев
Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине высказался о гостиничном бизнесе своей супруги, передает корреспондент NUR.KZ.

Ермек Маржикпаев на брифинге заявил, что его семья давно занимается бизнесом.

"Никакого отношения к Министерству туризма и спорта этот бизнес не имеет (супруге министра принадлежит сеть отелей "Береке Бурабай" в курортной зоне Бурабай в Акмолинской области – прим.ред.).

До прихода на государственную службу, до 2008 года, мы занимались этим бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу", — отметил он.

Министр Маржикпаев добавил, что не видит в этом конфликта интересов.

"Какой конфликт интересов может быть у министра и тех маленьких отелей, которые там располагаются? Как это можно вообще представить? Этот вопрос задается периодически, но я не могу понять механизм — как можно связать между собой Министерство туризма и те объекты. Никакого конфликта интересов нет", — резюмировал он.

Сегодня министр Маржикпаев также высказался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100314-do-prihoda-na-gossluzhbu-zanimalis-etim-glava-minturizma-vyskazalsya-o-biznese-suprugi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.