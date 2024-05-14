"До прихода на госслужбу занимались этим": глава Минтуризма высказался о бизнесе супруги
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Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине высказался о гостиничном бизнесе своей супруги, передает корреспондент NUR.KZ.
Ермек Маржикпаев на брифинге заявил, что его семья давно занимается бизнесом.
"Никакого отношения к Министерству туризма и спорта этот бизнес не имеет (супруге министра принадлежит сеть отелей "Береке Бурабай" в курортной зоне Бурабай в Акмолинской области – прим.ред.).
До прихода на государственную службу, до 2008 года, мы занимались этим бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу", — отметил он.
Министр Маржикпаев добавил, что не видит в этом конфликта интересов.
"Какой конфликт интересов может быть у министра и тех маленьких отелей, которые там располагаются? Как это можно вообще представить? Этот вопрос задается периодически, но я не могу понять механизм — как можно связать между собой Министерство туризма и те объекты. Никакого конфликта интересов нет", — резюмировал он.
Сегодня министр Маржикпаев также высказался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100314-do-prihoda-na-gossluzhbu-zanimalis-etim-glava-minturizma-vyskazalsya-o-biznese-suprugi/