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Размер госдолга Казахстана озвучили в Минфине

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Мужчина достает деньги из кошелька
Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина Мади Такиев на брифинге в кабмине назвал размер госдолга Казахстана. Он заверил, что в настоящее время размер госдолга не превышает безопасный лимит, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили главу Минфина назвать размер госдолга Казахстана.

"На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составляет 27 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

У нас есть лимит - 33%. Он считается безопасным", - сообщил министр финансов Мади Такиев.

Напомним, год назад в Минфине заявляли, что по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составлял 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге.

В конце 2023 года депутат Ерлан Саиров обратился к экс-главе Минфина Ерулану Жамаубаеву из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы.

Тогда в Минфине ответили, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства.

При этом в начале того же года сенатор Шакарим Буктугутов указывал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. На это экс-глава Минфина отвечал, что госдолг растет из-за высокого уровня мировой инфляции и базовой ставки.

Позже экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов также высказывался о государственном долге страны.

"Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост.

Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (...) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски. В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП", – говорил Смаилов в июне 2023 года.

Согласно информации на официальном сайте Национального банка РК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

В статистическом отчете по внешнему долгу Республики отражается стоимость и структура  долговых обязательств страны, являющихся компонентой внешних обязательств, представленных в международной инвестиционной позиции страны.

Обязательство, включаемое во внешний долг, должно фактически существовать и быть непогашенным. Решающим фактором является наличие у кредитора требования к заемщику. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2070828-razmer-gosdolga-kazahstana-ozvuchili-v-minfine/

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