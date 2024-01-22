Сколько денег за счет населения поступило в госбюджет Казахстана

С некоторых доходов казахстанцев удерживается индивидуальный подоходный налог. За неполный год общая сумму ИПН составила 1,8 трлн тенге. Куда ушли деньги и хватило ли их, узнали журналисты NUR.KZ.

Помимо различных социальных отчислений, с зарплат казахстанцев также удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН), который идет в государственный бюджет Республики Казахстан.

Стоит отметить, что, кроме зарплат, этим налогом облагаются и другие виды доходов физических лиц, например, стипендии, дивиденды и выигрыши, доходы ИП, прирост стоимости при продаже имущества и даже пенсионные выплаты.

Согласно данным портала Finprom, за 11 месяцев 2023 года с доходов казахстанцев в виде индивидуального подоходного налога было удержано порядка 1,8 трлн тенге – это сразу на 33,5%, или на примерно на 500 млрд тенге больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Помимо ИПН, в бюджет Казахстана идут поступления и за счет других источников, например, налога на добавленную стоимость (НДС), корпоративного подоходного налога, социального налога и акцизов.

Стоит отметить, что государственный бюджет в основном состоит из налоговых поступлений – на них пришлось 16,6 трлн тенге, что на 22,9% больше прошлогоднего показателя. Всего же в госбюджет поступило 22,2 трлн тенге.

Доходы государственного бюджета. Инфографика: finprom.kz

Поступлений в государственный бюджет не хватает

Несмотря на то, поступления в бюджет Казахстана увеличились, на деле их не хватило. Согласно данным аналитиков, за 11 месяцев расходы из госбюджета достигли 23,1 трлн тенге, то есть сразу на 899,2 млрд тенге больше суммы, что пришла.

Доходы и расходы государственного бюджета. Инфографика: finprom.kz

Основные расходы шли на следующие направления:

образование – почти 5,1 трлн тенге ;

; социальная помощь и обеспечение – 5,8 трлн тенге ;

; здравоохранение – 2,05 трлн тенге ;

; жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – 1,5 трлн тенге ;

; транспорт и коммуникации – 1,4 трлн тенге ;

; правопорядок – почти 1,3 трлн тенге ;

; государственные услуги общего характера – 1,2 трлн тенге.

На остальные статьи расходов пришлось порядка 5,75 трлн тенге.

Расходы государственного бюджета. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что дефицит государственного бюджета наблюдался и в прошлые периоды. Например, об этой проблеме говорили еще в сентябре 2023 года.

Одной из причин дефицита может являться теневая экономика – ситуация, когда предприниматели получают доход, но не платят налоги. Бороться с ней планируют в том числе проверками мобильных переводов граждан.