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Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов

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Студенты сидят в аудитории
Вуз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о развитии науки в вузах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"О системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.

Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе.

В целом, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу", – сказал на сегодняшнем мероприятии Токаев.

Глава государства высказался также о сфере применения понятия "грант" в казахстанском Бюджетном кодексе, сообщается в Telegram-канале Акорды. Также он заявил, что здания университетов в Казахстане устарели.

"Необходимо расширить сферу применения понятия "грант" в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно.

Развитие высшего образования в стране сдерживает и ветхая инфраструктура. Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году. В этой связи по моему поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов. Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров", – сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2083781-tokaev-vyskazalsya-o-kachestve-obrazovaniya-v-vuzah-kazahstana/

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