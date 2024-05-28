Информацию о задержании экс-главы ДП Алматы Таймерденова опровергли в Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре опровергли информацию о задержании бывшего начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова. Ранее такие сведения распространялись в Сети, передает NUR.KZ.

"Информация, распространяемая в различных Telegram-каналах о задержании экс-начальника ДП Алматы Каната Таймерденова, не соответствует действительности.

В этой связи Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех граждан и СМИ доверять официальным источникам информации", - говорится в официальном Telegram-канале ГП.

К слову, сегодня представители Генпрокуратуры сообщили о задержании бывшего замначальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.

В ведомстве напомнили, что расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

Напомним, Канат Таймерденов покинул пост главы департамента полиции Алматы 25 июня 2022 года - должность он занимал с января 2020 года. Позже в МВД заявили, что его перевели в Центральный аппарат министерства на руководящую должность.

В июле 2022 года в МВД рассказывали, что генерал-майор полиции Канат Таймерденов был назначен начальником департамента по противодействию экстремизму МВД РК. Эту должность, согласно информации на ИПС "Параграф", он занимает по сей день.