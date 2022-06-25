Канат Таймерденов покинул пост главы департамента полиции Алматы
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Канат Таймерденов покинул пост главы департамента полиции Алматы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правоохранительного ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.
Пока неизвестно, по какой точно причине Канат Таймерденов освободил свою должность, на которую был назначен в январе 2020 года.
Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в Алматинской области. Окончил юридический техникум в Талдыкоргане и Академию МВД РК со степенью магистра.
Свою карьеру начал в 1995 году с должности оперуполномоченного 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области.
В разные годы занимал различные, в том числе руководящие посты в правоохранительных органах.
До назначения на должность начальника ДП Алматы возглавлял департамент полиции Мангистауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975670-kanat-taymerdenov-pokinul-post-glavy-departamenta-politsii-almaty/