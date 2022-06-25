Канат Таймерденов. Фото: gov.kz

Канат Таймерденов покинул пост главы департамента полиции Алматы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правоохранительного ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Пока неизвестно, по какой точно причине Канат Таймерденов освободил свою должность, на которую был назначен в январе 2020 года.

Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в Алматинской области. Окончил юридический техникум в Талдыкоргане и Академию МВД РК со степенью магистра.

Свою карьеру начал в 1995 году с должности оперуполномоченного 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области.

В разные годы занимал различные, в том числе руководящие посты в правоохранительных органах.

До назначения на должность начальника ДП Алматы возглавлял департамент полиции Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975670-kanat-taymerdenov-pokinul-post-glavy-departamenta-politsii-almaty/