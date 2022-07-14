Где сейчас работает экс-глава полиции Алматы Таймерденов, рассказали в МВД

Канат Таймерденов. Фото: ДП Алматы

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что бывший начальник алматинской полиции Канат Таймерденов уже работает на новой должности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, приказом министра внутренних дел генерал-майор полиции Канат Таймерденов был назначен начальником Департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

"Начальник департамента исполняет функциональные обязанности согласно должностной инструкции, которая является информацией ограниченного доступа", – пояснили в ведомстве.

Таймерденов в разные годы занимал различные должности в структурах внутренних дел в Алматы и Алматинской области.

С 22 декабря 2017 года до 29 января 2020 года был начальником ДП Мангистауской области.

С 29 января 2020 года до 25 июня 2022 года занимал должность начальника ДП города Алматы.

Напомним, что 25 июня стало известно об уходе Таймерденова с поста главы алматинской полиции. Вскоре после этого в МВД рассказали, что он займет должность в Центральном аппарате МВД.

Позже Таймерденов написал прощальный пост, в котором поблагодарил алматинцев за сотрудничество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1978380-gde-seychas-rabotaet-eks-glava-politsii-almaty-taymerdenov-rasskazali-v-mvd/