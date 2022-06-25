Подробности ухода Каната Таймерденова с поста главы ДП Алматы раскрыли в МВД

Канат Таймерденов. Фото: с личной страницы в Facebook

Сегодня, 25 июня, стало известно, что Канат Таймерденов покинул должность начальника департамента полиции Алматы. Некоторые подробности по этому поводу раскрыли в МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Канат Таймерденов переводится в Центральный аппарат МВД на руководящую должность", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Другие детали в МВД РК пока не разглашают.

Напомним, сегодня Канат Таймерденов покинул пост главы департамента полиции Алматы. На эту должность он был назначен в январе 2020 года. До этого возглавлял департамент полиции Мангистауской области.

Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил юридический техникум в Талдыкоргане и Академию МВД РК.

Трудовой путь начал в 1995 году оперуполномоченным 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975684-podrobnosti-uhoda-kanata-taymerdenova-s-posta-glavy-dp-almaty-raskryli-v-mvd/