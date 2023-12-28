Несколько новых районов появятся в Казахстане: Токаев подписал указ

На востоке Казахстана – в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – появятся несколько новых районов. Соответствующий указ публикует Акорда на своем официальном сайте, передает NUR.KZ.

Своим указом "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" президент постановил следующее.

Административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области переносится из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

Тем временем в составе Восточно-Казахстанской области образуются:

район Үлкен Нарын с адмцентром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

с адмцентром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; район Марқакөл с адмцентром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

А в области Абай образуются:

район Мақаншы с адмцентром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;

с адмцентром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района; район Жаңасемей с адмцентром на территории города Семея путем выделения из состава Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

Контроль за исполнением указа Токаев постановил возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

Сам же указ вводится в действие с 1 января 2024 года.

Стоит отметить, что по своей административно-территориальной структуре Казахстан делится на 17 областей и 3 города республиканского значения, среди которых три самых молодых региона – области Абай, Жетісу и Ұлытау – были образованы в мае прошлого года.

Область Абай была образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова. Административным центром новой области стал город Семей.