Досаев прокомментировал слова Токаева об "ошибке с реформой ОСИ"

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы прокомментировал один из тезисов Токаева, высказанных на совещании с правительством - вчера президент заявил, что "с реформой ОСИ сильно ошиблись", передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече акима с населением Бостандыского района к Досаеву обратилась женщина, которая уточнила, не значит ли это, что деятельность ОСИ (объединений собственников имущества) и ПТ (простых товариществ) будет прекращена.

"Ошиблись - это с точки зрения того, что мы хотели как лучше трансформацию КСК. В законодательстве связанные с созданием и функционированием ОСИ и ПТ есть пробелы. Я, как аким города, тоже с главой государства делился.

В принципе, мы уже такой этап прошли. Более 90% в городе создано. Проблема в том, что сегодня в законе не прописали ответственность, кто возглавляет ОСИ - что можно, что нельзя, как они могут принимать решения.

Поэтому послезавтра нас глава правительства собирает по исполнению поручений и, надеюсь, что до 1 июля постараемся законодательно изменения закрепить, чтобы институт домоуправления мог функционировать хорошо", - ответил аким.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев на заседании с правительством заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017534-dosaev-prokommentiroval-slova-tokaeva-ob-oshibke-s-reformoy-osi/