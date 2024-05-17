Кто еще претендовал на место акима Мангистауской области, рассказали в Акорде

Руководитель Администрации президента Айбек Дадебай прибыл в Мангистаскую область и представил депутатам маслихата нового акима региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, Дадебай по поручению президента посетил с рабочей поездкой Актау, где поучаствовал в собрании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области.

Глава Администрации президента зачитал депутатам письмо главы Казахстана о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.

"Согласно результатам открытого голосования, 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов", - говорится в сообщении.

Айбек Дадебай отметил, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе

"Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель.

На сегодня по поручению главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта "Комфортная школа" начато строительство 21 школы на 22 тысячи ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона", – подчеркнул Дадебай.

Он добавил, что перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.

В завершение Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него Президентом задач на благо жителей области.

Руководитель Администрации президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.

Напомним, 16 мая Нурлан Ногаев, возглавлявший Мангистаускую область с 2021 года, был освобожден от должности. Сегодня стало известно, что новым главой региона назначили Нурдаулета Килыбая. Подробнее о нем читайте здесь.

Добавим, что помимо акима, в Мангистауской области за последнюю неделю сменилось руководство Департамента КНБ, департамента полиции региона, а также прокурор области.