Сменился начальник полиции Мангистауской области
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В Мангистауской области назначили главного полицейского - им стал Сагындык Аяганов. Ранее он работал заместителем начальника ДП в другой области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков представил личному составу Департамента полиции Мангистауской области нового начальника ведомства.
Сагындык Аяганов служит в органах внутренних дел с 1997 года.
Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. Последний пост - заместитель начальника ДП Павлодарской области.
Напомним, вчера, 16 мая, Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области. Этот пост он занимал с 7 сентября 2021 года.
Сегодня стало известно, что акимом Мангистауской области назначен Нурдаулет Килыбай, до этого он работал генеральным директором "Озенмунайгаза".
Также в регионе сменилось руководство ДКНБ. Ведомство возглавил Серик Амиров.
Кроме того, сообщалось, что прокурором Мангистауской области стал Айдос Майлыбаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2102579-smenilsya-nachalnik-policii-mangistauskoy-oblasti/