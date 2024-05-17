Сменился начальник полиции Мангистауской области

В Мангистауской области назначили главного полицейского - им стал Сагындык Аяганов. Ранее он работал заместителем начальника ДП в другой области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков представил личному составу Департамента полиции Мангистауской области нового начальника ведомства.

Сагындык Аяганов служит в органах внутренних дел с 1997 года.

Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. Последний пост - заместитель начальника ДП Павлодарской области.

Напомним, вчера, 16 мая, Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области. Этот пост он занимал с 7 сентября 2021 года.

Сегодня стало известно, что акимом Мангистауской области назначен Нурдаулет Килыбай, до этого он работал генеральным директором "Озенмунайгаза".

Также в регионе сменилось руководство ДКНБ. Ведомство возглавил Серик Амиров.

Кроме того, сообщалось, что прокурором Мангистауской области стал Айдос Майлыбаев.