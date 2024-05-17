Назначен аким Мангистауской области

Нурдаулет Килыбай назначен акимом Мангистауской области. Ранее он занимал пост генерального директора "Озенмунайгаза", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович назначен акимом Мангистауской области", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

По информации Мангистауского областного маслихата, Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области.

Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1999 году по специальности "организация перевозок на железнодорожном транспорте". В 2003 году закончил Евразийский государственный университет им. Гумилева по специальности "финансы и финансовое право".

Трудовую деятельность начал в июле 1999 года в качестве практиканта дежурного по станции на РЗД-16 на станции Мангышлак Атырауского отделения перевозок РГП "Казахстан Теміржол".

В 1999-2000 годах служил в рядах Вооруженных сил РК. Далее занимал различные должности в КТЖ.

Был заместителем и председателем Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2018 году стал заместителем акима Мангистауской области, с 2020 по 2022 годы - аким Актау, затем снова был назначен заместителем акима Мангистауской области.

С 26 января 2023 года по настоящее назначение занимал пост гендиректора "Озенмунайгаза".