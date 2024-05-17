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Назначен аким Мангистауской области

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Нурдаулет Килыбай
Нурдаулет Килыбай. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Нурдаулет Килыбай назначен акимом Мангистауской области. Ранее он занимал пост генерального директора "Озенмунайгаза", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович назначен акимом Мангистауской области", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

По информации Мангистауского областного маслихата, Нурдаулет Килыбай родился 10 апреля 1978 года в Мангистауской области.

Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1999 году по специальности "организация перевозок на железнодорожном транспорте". В 2003 году закончил Евразийский государственный университет им. Гумилева по специальности "финансы и финансовое право".

Трудовую деятельность начал в июле 1999 года в качестве практиканта дежурного по станции на РЗД-16 на станции Мангышлак Атырауского отделения перевозок РГП "Казахстан Теміржол".

В 1999-2000 годах служил в рядах Вооруженных сил РК. Далее занимал различные должности в КТЖ.

Был заместителем и председателем Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2018 году стал заместителем акима Мангистауской области, с 2020 по 2022 годы - аким Актау, затем снова был назначен заместителем акима Мангистауской области.

С 26 января 2023 года по настоящее назначение занимал пост гендиректора "Озенмунайгаза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2102549-naznachen-akim-mangistauskoy-oblasti/

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