Начальника департамента КНБ сменили в Мангистауской области

В Мангистауской области сменилось руководство департамента комитета нацбезопасности - новым руководителем ДКНБ стал Серик Амиров, передает Lada.kz.

Вчера в соцсетях появилась информация, что в Мангистауской области будет назначен новый руководитель департамента комитета национальной безопасности региона. Источники писали, что Бахытжан Валениязов, занимавший этот пост ранее, покинет должность.

В региональном департаменте комитета подтвердили ожидаемую смену кадров.

Позже стало известно, что новым главой департамента назначен полковник национальной безопасности Амиров Серик Амирулы. Соответствующая информация появилась и на сайте КНБ.

По данным издания, до назначения Серик Амиров был первым заместителем начальника департамента КНБ Атырауской области.

Напомним, согласно информации на официальном сайте, КНБ осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности РК, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной госграницы Казахстана, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения «А», межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты государственных секретов.

Главой Комитета нацбезопасности РК с января 2022 года является Ермек Сагимбаев.