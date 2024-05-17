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Назначен прокурор Мангистауской области

Опубликовано:

Айдос Майлыбаев
Айдос Майлыбаев. Фото: t.me/GenPr

Государственный советник юстиции 3 класса Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года Майлыбаев Айдос Серикханович назначен прокурором Мангистауской области

Трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 2001 году с должности помощника прокурора Тараза.

В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До назначения на новую должность более 4 лет являлся прокурором Акмолинской области.

Майлыбаев за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" 2 степени.

Почетный работник прокуратуры.

Напомним, вчера, 16 мая, Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области. Этот пост он занимал с 7 сентября 2021 года.

Также стало известно, что в Мангистауской области сменилось руководство ДКНБ. Ведомство возглавил Серик Амиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2102543-naznachen-prokuror-mangistauskoy-oblasti/

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