Защита прав бизнеса и офис по приватизации активов: Токаев подписал указ о либерализации экономики

Президент подписал указ "О мерах по либерализации экономики" - он направлен, в том числе, на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, передает NUR.KZ со ссылкой Акорду.

️Указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Во-первых, предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.

Во-вторых, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов.

В-третьих, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.

В-четвертых, предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Так, предполагается упрощение и автоматизация (цифровизация) доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам.

В-пятых, отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.

Реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства.

Напомним, о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики президент говорил в феврале.

Добавим, в прошлом году в сентябрьском послании народу Казахстана президент заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

В марте этого года Токаев поручил генпрокурору Берику Асылову принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.

Недавно в ходе встречи с бизнес-омбудсменом Канатом Нуровым Токаев подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.