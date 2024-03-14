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Защитить бизнес от вымогателей: Токаев дал поручения генпрокурору Асылову

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Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов
Президент и генпрокурор. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным прокурором Бериком Асыловым. Глава государства заслушал отчет и дал ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи и розыску скрывшихся за рубежом преступников. По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия. 

Глава государства был проинформирован о том, что по вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.

Как сообщил Берик Асылов, была оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге. В результате данной работы повышается уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти. В ходе встречи было рассмотрено реальное состояние дел в регионах по привлечению прямых инвестиций.

Президенту был представлен отчет о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.

Глава государства подчеркнул важность эффективного использования "прокурорского фильтра" по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимость усиления контроля и ответственности указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.

Президентом также отмечена необходимость применения широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов.

Напомним, в прошлом году в сентябрьском послании народу Казахстана президент заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

Между тем в конце января этого года стало известно, что в реестре по возврату активов Казахстану могут появиться новые имена.

Добавим, что закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" был подписан Токаевым 12 июля 2023 года. Наряду с этим президентом были также подписаны сопутствующие законы.

По словам депутатов, их принятие способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068422-tokaev-vstretilsya-s-genprokurorom-berikom-asylovym/

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