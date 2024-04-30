Токаев встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Канатом Нуровым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.

Президент дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.

Напомним, что Канат Нуров стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана на прошлой неделе. Его предшественник Рустам Журсунов ушел с поста.

Добавим, в прошлом году в сентябрьском послании народу Казахстана президент заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

В марте этого года Токаев поручил генпрокурору Берику Асылову принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.