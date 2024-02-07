"Наступаем на одни и те же грабли": Токаев высказался о приватизации предриятий
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства высказался о приватизации предприятий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.
"Необходимо принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.
К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется", - говорит президент.
По его словам, немало перекосов и на рынке сотовой связи. Глава государства считает, что нужно продолжать работать над повышением качества услуг, последовательно снижать государственное участие, устранять избыточное регулирование и ограничения.
"Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню.
Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации. Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации.
В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски», - сообщил Токаев.
Он поручил правительству пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации.
Напомним, ранее Токаев высказывался о привлечении инвестиций в страну.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059599-nastupaem-na-odni-i-te-zhe-grabli-tokaev-vyskazalsya-o-privatizatsii-predriyatiy/