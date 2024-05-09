Премьер Казахстана возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву (фото, видео)

Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz

Минутой молчания была почтена память всех погибших в войне.

Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Как отметил премьер-министр казахстана Олжас Бектенов, 9 мая казахстанцы с трепетом обращаются к страницам героического прошлого страны, чтя память предков, одержавших победу в войне.

Памятник Рахымжану Кошкарбаеву. Фото: primeminister.kz

"Подвиги наших великих соотечественников Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Рахымжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Малика Габдуллина, Талгата Бегельдинова и многих других героев войны навсегда останутся в памяти народа.

Мы должны чтить их имена и на примере несоизмеримого мужества и стойкости старшего поколения воспитывать казахстанскую молодежь.

Пусть в этот день светлая память о героизме и доблести наших предков будет для каждого из нас поводом для искренних слов благодарности за мир и свободу. Крепкого всем здоровья и низкий поклон за подвиг!" — отметил Олжас Бектенов.

Сегодня утром президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Текст поздравления опубликована Акорда.

Ранее государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, а глава администрации президента возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы.

Мы также показывали, как празднуют День Победы в Алматы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. Это связано с экономией бюджетных средств.