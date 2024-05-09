Как отмечают День Победы в Алматы, показали в акимате (фото)

В Алматы сегодня празднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как проходят основные праздничные мероприятия — показали в акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в Алматы празднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что основные мероприятия по традиции прошли в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь же в церемонии возложения цветов к Вечному огню принял участие и аким города Ерболат Досаев.

Вечный огонь. Фото: пресс-служба акимата Алматы

После минуты молчания цветы к Мемориалу Славы в память о погибших воинах-казахстанцах возложили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города.

Возложение цветов. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Военные. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ветераны ВОВ в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Празднование Дня Победы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В свою очередь ветераны в ходе встречи поблагодарили руководство города за внимание, а также пожелали жителям Алматы и всем казахстанцам мира и добра. Они также делились своими воспоминаниями, читали стихотворения и пели военные песни.

Здесь, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, для горожан и гостей города была организована полевая кухня и праздничный концерт, где исполнены фронтовые песни и песни послевоенных лет.

Исолнение фронтовых песен для ветеранов. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме этого, по данным пресс-службы, в Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б. Момышулы, мемориальной доске Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, бюсту С. Луганского, памятнику А. Шарипова мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Сообщается, что в Алматы сейчас проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов к 9 мая получили все участники Великой Отечественной войны.

В этом году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области – 3 млн тенге, Актюбинской – свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге.

Всего на сегодня в Казахстане проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. Это связано с экономией бюджетных средств.