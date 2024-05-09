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Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову (фото)

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Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В честь Дня Победы государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин возложил цветы к памятнику легендарному летчику-штурмовику, участнику Парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.

Памятник Талгату Бегельдинову
Памятник Талгату Бегельдинову. Фото: akorda.kz

Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы имени Талгата Бегельдинова.

В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.

Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2097779-erlan-karin-vozlozhil-cvety-k-pamyatniku-talgatu-begeldinovu-foto/

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