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Об использовании ИИ в возврате незаконно выведенных активов доложили Токаеву

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Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов
Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным прокурором Бериком Асыловым. Последнему был дан ряд важных поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.

Токаеву было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование "умной" аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов.

На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем задержаны 605 разыскиваемых преступников.

Кроме того, прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.

Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.

Напомним, недавно в Генпрокуратуре сообщили о начале проверки безопасности крупных ТРЦ и других мест скопления граждан. Так, были проведены выездные встречи с руководством MEGA Silk Way, "Керуен", "Сарыарка", "Хан шатыр", "Азия парк" и супермаркета Magnum.

Добавим, что президент Токаев и генпрокурор Берик Асылов виделись в середине марта. Тогда Асылов в своем отчете сообщал, что ими, в том числе, была оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге.

Также сегодня Токаев провел встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Канатом Нуровым и председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2094005-tokaev-provel-vstrechu-s-genprokurorom-berikom-asylovym/

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