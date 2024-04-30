Токаеву рассказали о внедрении искусственного интеллекта в судопроизводство в Казахстане

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства заслушал вопросы обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ход реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы.

Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.

Напомним, что в феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал использовать искусственный интеллект в госслужбе.

"Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными", - отмечал глава государства.

Он призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений. Президент заявлял, что необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data.

В апреле глава государства отметил, что в Казахстане необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.

По словам президента, в нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование.