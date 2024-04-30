Токаеву рассказали о внедрении искусственного интеллекта в судопроизводство в Казахстане
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Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства заслушал вопросы обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ход реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы.
Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.
Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.
Напомним, что в феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал использовать искусственный интеллект в госслужбе.
"Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными", - отмечал глава государства.
Он призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений. Президент заявлял, что необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data.
В апреле глава государства отметил, что в Казахстане необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.
По словам президента, в нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2093972-tokaevu-rasskazali-o-vnedrenii-ii-v-sudoproizvodstvo-v-kazahstane/