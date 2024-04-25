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Токаев: Мы никогда не бросаем своих граждан в беде

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Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы. Фото: t.me/pressmfakz

Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии АНК заявил, что казахстанцы находятся под защитой государства в любой точке планеты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самым простым и понятным "маркером" нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.

Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде", - заявил Токаев.

Он напомнил о пандемии коронавируса, когда во многих странах объявили локдауны – тогда Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан.

"Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году.

Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину", - добавил президент.

Он также отметил, что бирюзовый паспорт в Казахстане символизирует высокие ценности страны - он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства.

"Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель.

Кроме того, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене", - заключил глава государства.

Напомним, в конце февраля стало известно, что казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в Центральной Азии: в рейтинге силы паспортов стран мира наша страна оказалась на 54-м месте из 93-х.

При этом ранее министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сообщал, что у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира.

Добавим, что с 10 ноября 2023 года в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем: срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Наряду с этим в МИД РК напомнили, какие именно страны казахстанцы могут посещать без визы.

А в конце прошлого года стало известно о возможном начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для граждан РК. Тогда же в МИД высказывались о слухах по включению Казахстана в "черный список" Шенген-зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090960-tokaev-my-nikogda-ne-brosaem-svoih-grazhdan-v-bede/

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