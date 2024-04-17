Токаев дал поручения уполномоченному по правам человека в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял омбудсмена Артура Ластаева, доложившего о работе по защите прав граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан.

Артур Ластаев проинформировал президента о полноценном запуске территориальных представителей. По его словам, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

Главе государства также было доложено о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом. В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тысяч рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

Уполномоченный по правам человека отдельно рассказал о мерах, принятых в целях реализации поручений президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.

Ранее сообщалось, что согласно докладу омбудсмена в 2023 году в Казахстане было зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, в феврале Артур Ластаев сообщал, что институтом уполномоченного по правам человека взят на контроль случай кражи невесты в Шымкенте. А в середине января омбудсмен сообщал о жительнице Талдыкоргана, которая запирала 9-летнего сына в холодном сарае ради воспитания.

Напомним, Артур Ластаев был назначен уполномоченным по правам человека в Казахстане в декабре 2022 года. Ранее он занимал пост представителя генеральной прокуратуры в Европе – советника посольства Казахстана в Швейцарии.

Согласно информации на сайте Уполномоченного по правам человека, данный институт призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы.

Деятельность омбудсмена строится в соответствии с международными обязательствами Казахстана по ратифицированным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую практику работы подобных учреждений.

Омбудсмен также тесно сотрудничает с неправительственными организациями, средствами массовой информации и международными организациями.