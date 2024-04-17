Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев дал поручения уполномоченному по правам человека в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял омбудсмена Артура Ластаева, доложившего о работе по защите прав граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан.

Артур Ластаев проинформировал президента о полноценном запуске территориальных представителей. По его словам, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

Главе государства также было доложено о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом. В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тысяч рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

Уполномоченный по правам человека отдельно рассказал о мерах, принятых в целях реализации поручений президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.

Ранее сообщалось, что согласно докладу омбудсмена в 2023 году в Казахстане было зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, в феврале Артур Ластаев сообщал, что институтом уполномоченного по правам человека взят на контроль случай кражи невесты в Шымкенте. А в середине января омбудсмен сообщал о жительнице Талдыкоргана, которая запирала 9-летнего сына в холодном сарае ради воспитания.

Напомним, Артур Ластаев был назначен уполномоченным по правам человека в Казахстане в декабре 2022 года. Ранее он занимал пост представителя генеральной прокуратуры в Европе – советника посольства Казахстана в Швейцарии.

Согласно информации на сайте Уполномоченного по правам человека, данный институт призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы.

Деятельность омбудсмена строится в соответствии с международными обязательствами Казахстана по ратифицированным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую практику работы подобных учреждений.

Омбудсмен также тесно сотрудничает с неправительственными организациями, средствами массовой информации и международными организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2086292-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.