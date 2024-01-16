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30 лет независимости Казахстана

Жительница Талдыкоргана запирала 9-летнего сына в холодном сарае ради воспитания

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Ребенок закрыл лицо руками
Ребенок. Иллюстративное фото: Imgorthand/Getty Images

Уполномоченный по правам человека в Казахстане сообщил о семье из Талдыкоргана, где дети систематически подвергались насилию. Их мать собираются лишить родительских прав, передает NUR.KZ.

Соответствующая информация появилась на официальной странице омбудсмена в Instagram.

Отмечается, что мальчик, которому нет еще десяти лет, не раз подвергался физическому насилию со стороны своей родной матери.

"По инициативе представительства уполномоченного по правам человека по области Жетісу была создана комиссия, в которую вошли руководители отделов образования и здравоохранения города Талдыкоргана, региональный детский омбудсмен, представители социальных служб", – говорится в сообщении.

Члены комиссии посетили дом, в котором проживает данная семья для обследования жилищно-бытовых условий.

"Мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка, при этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей. Так, своего 9-летнего сына она запирала в сарае в холод в целях воспитания", – рассказали представители омбудсмена.

Органы опеки направили иск о лишении женщины родительских прав в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, а старший ребенок временно помещен в Центр адаптации для несовершеннолетних Талдыкоргана.

Также напомним, в конце ноября детский омбудсмен Динара Закиева сообщала о 7-летней девочке, которая попала в больницу со следами побоев.

"Ребенок спрашивал, можно ли остаться в больнице, не возвращаться домой", – отмечала она.

А через несколько дней стало известно еще об одном случае избиения ребенка в семье. На этот раз он произошел в Петропавловске. Пострадала 7-летняя девочка.

В начале сентября прошлого года уполномоченная по правам ребенка в Казахстане предлагала внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

"Сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них. Правоприменители вынуждены применять подходящие статьи для привлечения к ответственности", – говорила омбудсмен.

Динара Закиева добавила, что также важно предусмотреть исключение примирения сторон, а также такую форму наказания как ограничение свободы для преступлений, связанных с истязанием, любыми формами насилия, жестоким обращением в отношении детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055832-zhitelnitsa-taldykorgana-zapirala-9-letnego-syna-v-holodnom-sarae-dlya-vospitaniya/

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