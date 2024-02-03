Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кража невесты в Шымкенте: уполномоченный по правам человека сделал заявление

Опубликовано:

Кража невесты в Шымкенте
Кража невесты. Кадр из видео: Polisia.kz

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сделал заявление о резонансном инциденте, который произошел в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Напомним, что в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку с целью вступления с ней в брак. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы, отметил омбудсмен.

"Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по городу Шымкент уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал Артур Ластаев.

В сообщении также отмечается, что в прошлом году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок, в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Кража невесты в Шымкенте

Ранее в прокуратуре Шымкента рассказали о произошедшем похищении. О преступлении сообщила мать пострадавшей. В настоящий момент дело находится на контроле надзорного ведомства.

Накануне полицейские рассказали подробности.

По информации стражей порядка парень приехал в Шымкент - рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала.

Также было опубликовано видео с места преступления - на нем видно, как девушку тащили до машины и усадили в салон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058955-krazha-nevesty-v-shymkente-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-sdelal-zayavlenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.