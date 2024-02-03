Кража невесты в Шымкенте: уполномоченный по правам человека сделал заявление

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сделал заявление о резонансном инциденте, который произошел в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Напомним, что в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку с целью вступления с ней в брак. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы, отметил омбудсмен.

"Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по городу Шымкент уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал Артур Ластаев.

В сообщении также отмечается, что в прошлом году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок, в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Кража невесты в Шымкенте

Ранее в прокуратуре Шымкента рассказали о произошедшем похищении. О преступлении сообщила мать пострадавшей. В настоящий момент дело находится на контроле надзорного ведомства.

Накануне полицейские рассказали подробности.

По информации стражей порядка парень приехал в Шымкент - рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала.

Также было опубликовано видео с места преступления - на нем видно, как девушку тащили до машины и усадили в салон.