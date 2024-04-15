Сколько убийств произошло в казахстанских семьях в 2023 году, рассказал омбудсмен

В 2023 году в Казахстане было зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на доклад уполномоченного по правам человека в РК.

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил, что 2018 по 2023 годы в семейно-бытовой сфере в Казахстане было совершено 5 958 уголовных правонарушений.

Наибольшее число уголовных правонарушений было зафиксировано в 2020 году – 1 072, а наименьшее в 2023 году – 923 (снижение на 13,8%).

"В 2023 году зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере. Это 23% от общего количества убийств в стране.

Несмотря на общее снижение всех убийств за последние 5 лет, статистика показывает, что убийства в семьях находятся примерно на одном и том же уровне", — говорится в докладе.

Диаграмма. Фото: gov.kz/memleket/entities/ombudsman

По данным омбудсмена, статистика подчеркивает недостаточность действующих в Казахстане мер.

"Статистика убийств в семейно-бытовой сфере указывает на недостаточную эффективность действующих правовых инструментов по предотвращению насилия.

Видимо, поэтому общество в последнее время стало формировать запрос на ужесточение законодательства и резонировать на каждый эпизод предполагаемого причинения смерти в семейно-бытовой сфере" — подчеркнул Артур Ластаев.

Он также добавил, что до криминализации бытового насилия в 2015 году в Казахстане ежегодно совершалось почти 300 убийств именно в этой сфере.

После криминализации бытового насилия за три года, в период 2015-2017 годов, количество убийств снизилось в несколько раз.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

В Казахстане вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

В ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие.

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе 2024 года президент РК Касым-Жомарта Токаева в интервью газете "Egemen Qazaqstan" подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", — заявил глава государства.

В том же месяце Токаев заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

В настоящее время в суде Астаны рассматривается громкий процесс по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

На скамье подсудимых также оказался двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления.