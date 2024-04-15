Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько убийств произошло в казахстанских семьях в 2023 году, рассказал омбудсмен

Опубликовано:

Мужчина с кулаком идет к женщине
Насилие. Иллюстративное фото: cyano66/Getty Images

В 2023 году в Казахстане было зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на доклад уполномоченного по правам человека в РК.

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил, что 2018 по 2023 годы в семейно-бытовой сфере в Казахстане было совершено 5 958 уголовных правонарушений.

Наибольшее число уголовных правонарушений было зафиксировано в 2020 году – 1 072, а наименьшее в 2023 году – 923 (снижение  на 13,8%).

"В 2023 году зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере. Это 23% от общего количества убийств в стране.

Несмотря на общее снижение всех убийств за последние 5 лет, статистика показывает, что убийства в семьях находятся примерно на одном и том же уровне", — говорится в докладе.

Диаграмма соотношения убийств в стране
Диаграмма. Фото: gov.kz/memleket/entities/ombudsman

По данным омбудсмена, статистика подчеркивает недостаточность действующих в Казахстане мер.

"Статистика убийств в семейно-бытовой сфере указывает на недостаточную эффективность действующих правовых инструментов по предотвращению насилия.

Видимо, поэтому общество в последнее время стало формировать запрос на ужесточение законодательства и резонировать на каждый эпизод предполагаемого причинения смерти в семейно-бытовой сфере" — подчеркнул Артур Ластаев.

Он также добавил, что до криминализации бытового насилия в 2015 году в Казахстане ежегодно совершалось почти 300 убийств именно в этой сфере.

После криминализации бытового насилия за три года, в период 2015-2017 годов, количество убийств снизилось в несколько раз.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

В Казахстане вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

В ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие.

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе 2024 года президент РК Касым-Жомарта Токаева в интервью газете "Egemen Qazaqstan" подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", — заявил глава государства.

В том же месяце Токаев заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

В настоящее время в суде Астаны рассматривается громкий процесс по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

На скамье подсудимых также оказался двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085062-skolko-ubiystv-proizoshlo-v-kazahstanskih-semyah-v-2023-godu-rasskazal-ombudsmen/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.