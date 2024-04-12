"Нет худа без добра": Токаев о решении накопившихся в Казахстане проблем

Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о том, что в Казахстане накопились проблемы, но их можно решить, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Хочу прямо сказать: в стране немало насущных проблем. Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в различных областях на протяжении многих лет. Однако впереди нас ждет только один путь - мы непременно должны решить эти проблемы. Это требование времени, это требование народа. Думаю, если мы будем работать системно, все встанет на свои места. Плоды тех действий, которые мы предпринимаем сейчас, завтра увидит подрастающее поколение. Поэтому на нас лежит огромная ответственность. Мы все должны добросовестно трудиться", - заявил президент.

Он отметил, что наш народ преодолел не менее сложные времена.

"Все удалось преодолеть благодаря крепкому единству. В такой ответственный момент также ярко проявляется незыблемая солидарность нашего народа. Мы все преодолеем. Как говорится, "нет худа без добра". В такие времена закаляются единство страны и профессионализм специалистов. Сейчас тысячи государственных служащих трудятся днем и ночью вместе со спасателями и волонтерами. Они борются со стихией, спасают людей и устраняют последствия наводнения. Подлинный патриотизм каждого гражданина проявляется в реальной жизни. Служение народу - это долг. А верное служение своей стране в трудные времена - это священный долг", - подчеркнул Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о паводках в Казахстане и других природных катаклизмах в мире. Президент отметил, что в 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3700.

Он также добавил, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат. Сейчас, по его словам, перед страной стоят очень сложные и масштабные задачи.

На заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства также высказался об ученых, которая работают в других странах. Токаев пригласил наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Он также пообещал, что государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах.