Чиновник из Алматинской области разозлился на дорожников и схватил лопату (видео)

В соцсетях обсуждают видео, на котором чиновник в деловом костюме с лопатой учит рабочих класть асфальт. Ситуацию прокомментировали в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ.

В Instagram появилось видео, снятое, как сообщается в подписи, на дороге республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп.

Судя по кадрам, на трассе рабочие производили ямочный ремонт. Здесь же можно было увидеть мужчину в деловом костюме, который схватил лопату и стал копать, указывая на недоработки.

Инцидент прокомментировали в акимате Алматинской области.

"Заместитель акима Кегенского района Медет Исаев осуществил проверку качества ремонтных работ на автодороге Кокпек - Кеген - Тюп республиканского значения на участке 53-68 км", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь отметили, что в результате проверки было выявлено неудовлетворительное качество выполняемых работ.

"В связи с этим Медет Исаев указал на недостатки и некачественное выполнение проводимых работ", - заявили в акимате Алматинской области.

Руководство "КазАвтоЖола" дополнительно известили о принятии мер к компании-подрядчику. Также были даны поручения ГАСК области.

Отмечается, что в регионе автодороги республиканского значения протяженностью 215 км подразделяются на участки с оценкой качества: хорошее и удовлетворительное - 56%, требующие ремонта - 44%.

"ТОО "РСУ-1" на данный момент осуществляют работы по гарантийному обязательству ремонтных работ дороги республиканского значения", - подчеркнули в акимате.

Ранее в акимате Алматы рассказали о том, когда в городе начнется ремонт дорог, ямы и выбоины на которых аким Ерболат Досаев назвал "подснежниками". В настоящий момент уже запущена работа асфальтобетонного завода.

В марте дорога провалилась в Медеуском районе Алматы. Это произошло из-за переувлажнения грунта. В результате инцидента были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение быстро восстановили.

А в Астане несколько организаций обязали за свой счет переделывать некачественные дороги. После обследования их работ были обнаружены дефекты. Компании-подрядчики приступят к устранению дефектов с наступлением благоприятных погодных условий.