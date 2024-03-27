Глава казахстанского МИДа встретился с Блинкеном в США

Заместитель премьер-министра-министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Вашингтон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Казахстана, Мурат Нуртлеу в ходе визита в Вашингтон провел встречу с Энтони Блинкеном, где обсудил развитие расширенного стратегического партнерства двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Отмечается, что в своем выступлении глава казахстанского ведомства подчеркнул сбалансированный характер внешней политики страны, а также уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений. Только за прошлый год товарооборот между странами увеличился на 33%, достигнув 4 млрд долларов США.

Главы внешнеполитических ведомств, как сообщает пресс-служба МИД, дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества и др.

Госсекретарь США в свою очередь приветствовал последовательность и системный характер программы коренных преобразований президента Казахстана Токаева и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации.

Энтони Блинкен подчеркнул, что "Соединенные Штаты признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах".

Стороны также обсудили вопросы расширения диалога "C5+1" и реализацию договоренностей первого Саммита данного формата, прошедшего в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.