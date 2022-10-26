Минсельхоз вернул государству 5 млн га неиспользуемых земель

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Министерство сельского хозяйства досрочно выполнило план по возврату в госсобственность пяти миллионов гектаров неиспользуемых сельхозземель, которые планировалось возвратить до конца 2022 года, передает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что в течение года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами министерства по стране проведено 1357 внеплановых проверок в отношении владельцев участков на факт законности получения и использования сельхозземель.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на своей странице в уточнил, что 1,8 млн га, по результатам проверок земельных инспекторов, начали осваиваться владельцами спустя долгое время.

"Во многом благодаря снятому главой государства мораторию на земельные проверки мы выявляли участки, которые незаконно выданы, те, которые не "работали", а значит, не приносили пользу экономике страны.

Процесс этот, нужно сказать, кропотливый и сфера ответственности очень высокая. Не всегда и не везде в работу включались местные исполнительные органы. Тем не менее план выполнен, чему мы несказанно рады", – говорится в его публикации.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994309-minselhoz-vernul-gosudarstvu-5-mln-ga-neispolzuemyh-zemel/