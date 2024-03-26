Вырастут ли цены на конину из-за массового падежа лошадей в двух областях Казахстана, ответили в МСХ

Глава МСХ на сегодняшнем брифинге рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на конину из-за массового падежа лошадей в области Ұлытау и Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в Акмолинской области, а потом и в области Ұлытау наблюдался массовый падеж лошадей. Они поинтересовались, стоит ли людям из-за этого ожидать роста цен на конину.

"Удорожания конины не будет, потому что в Казахстане коневодство развивается хорошо – более 4 млн голов. Поэтому из-за этого удорожания конины не будет", – пообещал глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Напомним, в конце февраля фермеры в Акмолинской области попросили ввести режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражали голод и морозы – животные погибали прямо на пастбищах от голода, нехватки корма на зимних выпасах. Прошлым летом на пастбищах из-за жары выгорела вся трава, лошади были с тех пор истощены.

Через несколько дней в Минсельхозе сообщили, что в нескольких районах области пали десятки голов. Также чиновники рассказали, какие меры собираются предпринять.

Примерно в это же время с массовым падежом лошадей столкнулись в области Ұлытау, сообщал телеканал 24.KZ. На тот момент сообщалось о почти 70 лошадях.