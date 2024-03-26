"Есть вопросы к владельцам животных": глава МСХ о джуте в области Ұлытау

Глава МСХ Айдарбек Сапаров сегодня на брифинге кабмина рассказал, из-за чего мог произойти падеж лошадей в области Ұлытау, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров подтвердил гибель 360 голов. По его словам, министерство взялось за этот вопрос всерьез.

"С 1 марта мы выехали в область Ұлытау. На сегодня там находятся вице-министр, директор департамента животноводства. На самом деле, из-за сложных погодных условий есть падеж лошадей.

Во-первых, осенью, когда мы проводили работу по заготовке кормов, все области отчитались, что стопроцентно заготовили корма. (…) Если в области этот вопрос не решается, из соседних областей мы могли бы доставить корма.

На сегодняшний день выявленный падеж – 360 голов. Мы сегодня не можем найти хозяев. У нас есть база идентификации сельскохозяйственных животных. В этой базе эти лошади не числятся. То есть, получается, скот бродячий, отпустили, никто не смотрит. Они должны платить за каждое поголовье. Поэтому здесь тоже есть вопросы к владельцам животных. Нельзя так, все-таки ответственность должна быть", – отметил министр.

За заготовку корма, по его словам, на местах отвечают акимы районов и сельских округов.

"Области Ұлытау было выделено 1,4 миллиарда тенге субсидий на корма, которые были использованы тоже на заготовку кормов. То, что сейчас мы проводим работу на местах (…) да, на сегодняшний день 360 голов на учете падежа. Работа в области Ұлытау продолжается", – заявил глава МСХ.

При этом ранее Айдарбек Сапаров отвечал на вопрос о том, могут ли вырасти цены на конину из-за массового падежа лошадей в области Ұлытау и Акмолинской области.

Отметим, что фермеры Акмолинской области еще в конце февраля просили ввести режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражает голод и морозы. По их словам, проблема с нехваткой корма наблюдалась еще с лета.

Примерно в это же время с массовым падежом лошадей столкнулись в области Ұлытау, сообщал телеканал 24.KZ. На тот момент сообщалось о почти 70 лошадях.

Однако, по данным с официального сайта акимата области Ұлытау, сейчас в Жанааркинском районе ведутся работы по очистке территории от туш мертвых животных. Создана специальная рабочая группа, в состав которой входят работники акимата, владельцы крестьянских хозяйств и активисты из каждого сельского округа.

Количество собранных на сегодняшний день туш мертвых животных составляет 1367. Работа по установлению точного количества павших лошадей и выявлению их владельцев продолжается.