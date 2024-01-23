Минсельхоз обвинили в нарушении закона в Казахстане

Генеральная прокуратура РК заявила, что Министерство сельского хозяйства затягивало согласование проекта инвестору в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Генпрокуратурой установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству комбикормового завода и птицефабрики в Акмолинской области.

"При реализации инвестиционного проекта Министерство сельского хозяйства в нарушение требований закона (вместо 25 рабочих дней) затянуло сроки согласования до 99 дней.

По акту прокуратуры за допущенные нарушения директор Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Инвестору выдано положительное отраслевое заключение и реализация проекта продолжена.

Напомним, в декабре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал акимов за работу с иностранными инвесторами. Глава государства тогда отметил, что из-за неэффективной работы на стадии реализации страна теряет инвестиции.

Летом прошлого года, выступая на Международном форуме в Астане, президент Токаев обратился к потенциальным инвесторам и пригласил их рассмотреть новые возможности для бизнеса и экономического партнерства с Казахстаном.

Также, в конце декабря Токаев подписал указ о привлечении инвестиций в экономику Казахстана.