Жаловались ли иностранцы на непонятность казахстанского герба, спросили у МИДа

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о возможности изменения герба Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, сегодня депутат Еркин Абиль заявил, что наш герб должен быть понятен не только казахстанцам, но и иностранцам.

В связи с этим они поинтересовались, бывали ли случаи, когда представители других государств жаловались, что "никак не могут понять герб Казахстана".

"Герб это наша символика, так? Почему мы должны его менять в угоду иностранцам? Таких просьб явно не поступало, если поступало, то это, наверное, нонсенс. Это внутренний вопрос, созревший внутри общества, и, как вы знаете, он еще обсуждается. Поэтому дальше комментировать внутренний вопрос я не могу. Поживем – увидим", – заявил Айбек Смадияров.

В целом, по его словам, это моветон, говорить иностранным партнерам о том, что не нравится их герб или флаг.

Позже Смадияров добавил, что за рубежом в основном используется флаг как опознавательный знак.

"Наш флаг издалека видно. Я сам часто бываю на многосторонних площадках, мероприятиях, и бывает, быстро идешь и видишь этот флаг. Он развевается и сразу видно. Всем нравится. Спросите у этого депутата, какой иностранец сказал, что ему не нравится наш герб", – обратился он к журналистам.

Предложение по изменению герба Казахстана

Напомним, на прошлой неделе во время Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан касательно герба Казахстана.

Он предложил учесть мнение молодежи о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".

Вчера же глава Минфина Мади Такиев заявил, что говорить о возможных бюджетных тратах на смену герба слишком рано, поскольку решение еще не принято.

При этом ранее молодежное движение "Жаңа Адамдар" предлагало жителям страны подумать о новом гербе Казахстана.

"Тот герб, которым мы пользуемся сейчас, не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях. Его не смогли узнать 70% опрошенных казахстанцев", – заявляли в организации.

Отмечалось, что представители движения опросили более 500 человек в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе.

Оказалось, что подавляющее большинство опрошенных плохо помнит, как выглядит герб Казахстана. Кроме того, около 70% людей не знают, что символизируют отдельные его элементы.

Лишь 30% респондентов смогли определить настоящий герб Казахстана из 6 похожих картинок. Причем, многие выбирали вариант герба, где вместо крылатых тулпаров были изображены птицы и даже драконы.

По информации на официальном сайте Акорды, герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Герб имеет форму круга (колеса), который символизирует жизнь и вечность. Элементами госсимвола являются шанырақ, крылатые мифические кони – тулпары, пятиконечная звезда.

Основным цветом, используемым в гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.